Siyah Giyen Adamlar 3 filmi konusu ne? Siyah Giyen Adamlar oyuncuları…

Siyah Giyen Adamlar serinin ilk iki filminde olduğu gibi üçüncü filmde de bilimkurgu ile komediyi başarılı bir şekilde birleştiriyor. Siyah Giyen Adamlar 3 filmi konusu ve oyuncuları ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Siyah Giyinen Adamlar 3, Tommy Lee Jones ve Will Smith’in yer aldığı Men in Black serisinin vizyone giren son filmi olarak biliniyor. Peki Siyah Giyen Adamlar 3 oyuncuları ve konusu…

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 KONUSU

Men in Black serisinin üçüncü filmi, 2012 yılında izleyicilerle buluştu. Boris adlı bir mahkum, kendisini hapse atan Ajan K’den (Tommy Lee Jones) intikam almak için, hapisten kaçar ve zamanda geri dönerek tutuklanmadan öncesine döner ve Ajan K’yi öldürür. Arkadaşı Ajan J (Will Smith), bu olayı engellemek için o günlere, yani 1969’a seyahat eder. Ancak genç K (Josh Brolin), durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmektedir. Ajan J hem K’yı ikna etmek, hem de arkadaşını kurtarmak durumundadır.

Columbia Pictures, başrollerinde Tommy Lee Jones ve Will Smith’in yer aldığı Men in Black serisini bir kez daha hayata geçiriyor. Serinin üçüncü filminin senaryosu, bu kez Tropic Thunder ile ünlenen senarist Etan Cohen tarafından yazıldı.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 OYUNCULARI

Siyah Giyen Adamlar 3 filmi oyuncuları arasında Will Smith,Tommy Lee Jones,Josh Brolin yer alıyor.