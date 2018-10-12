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‘Siyah panter Merve’
‘Siyah panter Merve’
Oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabından paylaştığı selfielerde günlük giyimini gözler önüne seriyor.
Magazin 12 Ekim 2018 - 14:39

Geride bıraktığımız aylarda spor eğitmeni eşi Çalkan Algün’den şiddet gördüğüne dair haberlerle magazin gündemini meşgul eden oyuncu Merve Sevi, ilk olarak eşinden ayrılık kararı aldığını duyurmuş ancak sonrasında evliliğine devam edeceğini açıklamıştı. Sevi, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Evinin banyosundan paylaştığı kareleri takipçilerinin yorumlarına sunan Sevi son olarak tepeden tırnağa siyahlar içerisinde olduğu bir selfieyi paylaştı. Siyah taytıyla beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncuya gelen yorumlar arasında en çok dikkat çekeni ‘Siyah panter Merve’ oldu.

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