Siyaset dünyası Neslican Tay’ı unutmadı

Kanserle verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada çok sayıda mesaj yayınlandı. Siyaset dünyası da Neslican'ın ölümüne sessiz kalmadı

Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay yaşam mücadelesini kaybetti. Tay’ın ölümü sonrası sosyal medyadan çok sayıda siyasi baş sağlığı mesajı yayınlandı.

İMAMOĞLU: GİTTİN ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı Neslican Tay paylaşımında “Gittin, çok üzgünüz çok… Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin” dedi.

MERAL AKŞENER: HEPİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLDUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Verdiğin mücadele ve azminle, genç yaşlı, hepimize ilham kaynağı oldun, NeslicanTay. Allah mekânını cennet eylesin.Tüm sevenlerine sabır diliyorum.” şeklinde paylaşımda bulundu.

MUHARREM İNCE: RAHAT UYU GÜZEL KIZIM

Muharrem İnce, kanserle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için taziye mesajı yayınladı. Muharrem İnce, “Verdiği mücadele ile herkese umut olan Neslican Tay kanser illetine yenik düştü. “Belki öleceğim ama savaşarak öleceğim” demişti, çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Rahat uyu güzel kızım, ruhun şad olsun” diye yazdı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU RAHMET DİLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hayatını kaybeden Neslican Tay için mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, “Kanser hastalığına karşı verdiği mücadelesi ile tanıdığımız Neslican Tay’ın, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Neslican Tay’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: GÜLER YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mesajında “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim” demiştin. Sen bizlere bu kez kazanmayı değil, vazgeçmemeyi öğrettin. Seni hep yaşama sevincin ve güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Neslican Tay” dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: AZMİ ARKADA BIRAKTIKLARINA MİRAS KALDI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: “Tüm memleket Neslican Tay’dan güzel bir haber duymayı umuyordu. Azmi arkada bıraktıklarına miras kaldı. Mekanı cennet olsu”