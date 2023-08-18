Siyaseti bırakan Cem Uzan’dan Afterparty

Siyaseti bırakıp iş dünyasına geri dönen Cem Uzan'dan dikkat çeken organizasyon... “Cem Uzan Afterparty France” yarışmasının ödülü 100 bin Euro olacak.

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Fransa’da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yeni nesil medya VidiStar dijital platformunu açacağını duyuran Cem Uzan, bu çatı altında Afterparty yarışmasıyla katılımcıları Monaco'da lüks, eğlence ve aşk dolu bir maceraya davet etti.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN EURO

Cem Uzan, 5 erkek ve 20 kadın yarışmacının davetlisi olarak Afterparty'de lüks bir villada yaşayacağını ve kazanan çiftin 100 bin Euro ödül alacağını duyurdu. Uzan yarışmacıların lüks yaşam tarzının tadına varacağını belirtti.

İş insanı Cem Uzan, Afterparty'ye seçilecek 25 kişiye: “Vizen benden, masrafların benden, katılmak senden” dedi.

ROMANTİK PARTNER BULACAKLAR

“Afterparty” yani “parti sonrası” fenomeni gece hayatında biten bir eğlencenin ardından sadece çok özel kişilerin katılabildiği ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceleri tarif etmek için kullanılıyor.

Cem Uzan'ın ev sahipliği yapacağı yarışma parti konsepti etrafında romantik bir partner bulma içerikli olacak. “Cem Uzan Afterparty France” yarışmasına izleyiciler VidiStar uygulaması üzerinden interaktif şekilde katılacak.

Canlı yayınların ve birçok sürprizin olacağı yarışma VidiStar'ın aplikasyonundan ve YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.