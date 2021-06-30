Smallville oyuncusu, seks tarikatı için yaptığı çalışmalar yüzünden cezasını bekliyor

Mack, NXIVM isimli New York merkezli tarikata katılmış, pek çok kadını da bu tarikata dahil etmiş ve birçoğuna da şantaj yapmıştı. 38 yaşındaki Mack’in yargılaması devam ederken oyuncu, Brooklyn’deki ABD Bölge Yargıcı Nicholas Garaufis’ten ev hapsi veya denetimli serbestlik talep etti.

Mack’in avukatları geçen hafta bir mahkeme dosyasında Mack için şu sözlere yer verdiler: “Yapılanları geri alamaz ve hayatının geri kalanında pişmanlıkla yaşamak zorunda kalacak. Fakat Bayan Mack hala toplum için değerli olma potansiyeline sahip.”

NXIVM lideri Keith Raniere davasında eski üyeler; kadınların açlık diyetlerinde tutulduğunu, Raniere’nin baş harfleriyle damgalandıklarını ve bazı durumlarda onunla seks yapmalarının emredildiğini ifade etti.

Mack de dahil olmak üzere grubun liderlerinin, kurallara uyulmaması halinde üyelere ait çıplak fotoğraflarla şantaj yaptıkları ifade edildi. Mack, ismini açıklamadığı iki kadını, haklarında zarar verici bilgiler vermekle tehdit ederek grup için çalışmaya zorladığını itiraf etti.

Federal savcılar belirli bir ceza talep etmediler, ancak NXIVM ve Raniere soruşturmasında Mack’in işbirliği yapmasının cezasını olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.

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