Sofia Richie ve Scott Disick üç yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı

Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick, mayıs ayının ilk haftası, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından dolayı rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Yaklaşık 2 hafta sonra merkezden ayrılan Disick’in, Lionel Richie’nin kızı olan sevgilisi Sofia Richie ile bir arada görünmemesi çiftin ayrıldıkları iddialarını ortaya çıkarmıştı… Öyle ki Richie, Disick’in doğum gününü dahi kutlamamıştı…

Rehabilitasyon merkezinden çıkınca Kourtney ve üç çocuğu ile tatile çıkan Scott Disick ve Sofia Richie’nin ayrıldığı kesinleşmiş. Ayrılmalarındaki en büyük etken ise, eski Disick’in kurtulamadığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmuş…