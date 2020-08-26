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Sofia Richie’den eski sevgilisi Scott Disick’e nispet
Sofia Richie’den eski sevgilisi Scott Disick’e nispet
Karantina sürecinde sevgilisi Scott Disick tarafından terk edilen ünlü model Sofia Richie, doğum gününü arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda kutladı. Eski aşkına adeta nispet yapan Richie, güneşlenirken objektiflere takıldı.
Magazin 26 Ağustos 2020 - 14:24

Geçen aylarda sevgilisi Scott Disick ile yollarını ayıran Sofia Richie, arkadaşları ile birlikte Meksika’nın ünlü tatil beldesi Cabo San Lucas’ta tatil yapıyor. Ayrılık sonrası çıktığı seyahatte doğum gününü de kutlayan Richie, önceki gün objektiflere yakalandı.

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Önce tekne gezisine çıkan grup, ardından kaldıkları villanın havuzunda görüntülendi. 24 Ağustos’ta 22 yaşına giren Richie, o günden beri doğum gününü yat gezileri, havuz partileri ve gece eğlenceleriyle kutluyor.

Eğlendiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Sofia Richie’nin takipçileri, “Demek ki intikam soğuk değil, sıcak yenen bir yemekmiş. Vakit geçirmeden kendisini terke den sevgilisine nispet yapıyor” şeklinde yorumlar yaptı.

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Richie’nin, yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir Kourtney Kardashian’ın eski aşkı ve bu ilişkiden 3 çocuğu olan oyuncu Scott Disick ile birlikteliği vardı.

Ancak 22 yaşındaki modelin karantina sürecinde, Disick tarafından terk edildiği öne sürüldü.

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