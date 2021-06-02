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Sofia Vergara kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı

Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında sahneye çıktı. Kalçasıyla ceviz kırmaya çalışan Vergara, ilginç anlar yaşattı.

Güncellenme: 13:54, 02/06/2021
Hayat HaberleriMagazin

‘Modern Family’ dizisindeki ‘Gloria Pritchett’ karakteri ile tanınan Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, bir süredir America’s Got Talent adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

Programın yeni bölümünde de Sofia Vergara, bir yarışmacının yetenekli olduğu alanda kendini denemek isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Mr Cherry adlı yarışmacı, sahnede kalçasıyla ceviz kırdı.  Aynı hareketi, jüri üyelerinden Sofia Vergara da denemek istedi.

Sahneye çıkan Vergara, ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı. Vergara, bu girişimin sonucu olarak canının yandığını dile getirdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:47,