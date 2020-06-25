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Sofia Vergara sahneden düştü
Kolombiyalı ünlü oyunucu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü. Kahkahalara boğulan Vergara, "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi.
Magazin 25 Haziran 2020 - 12:27

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett karakteri ile tanınan Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America’s Got Talent yarışmasında talihsiz bir kaza geçirdi.

47 yaşındaki Vergara, Chef Boy Bonez adlı yarışmacı şarkısını söylerken önündeki kırmızı butona bastı. Bu hareketin ardından yarışmacı jürinin oturduğu masanın yanına geldi.

Bunun üzerine aniden oturduğu yerden kalkan Vergara, dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü. İlk şoku atlattıktan sonra kahkahalara boğulan Vergara, “Bundan daha korkunç bir şey görmedim” sözleriyle herkesi güldürdü.