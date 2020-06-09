‘Şoförlük yapacaktım’ diyen Hazım Körmükçü’ye Hilal Özdemir’den cevap geldi

Geçen haftalarda şarkıcı Hilal Özdemir’in ekrana çıkarak zor durumda olduğunu anlatması üzerine eski eşi Hazım Körmükçü ile aralarında sular durulmuyor. Körmükçü’nün ailesine bakmadığını iddia eden Özdemir’in bu sözleri üzerine oyuncu, “Aylardır çalışmıyorum. Nafaka parası için şoförlük yapacaktım. Zamanında babam Hilal’e ‘Kızım kazanırken para biriktir’ demiş, ben de ‘Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım’ demişti” diye açıklama yaptı. Ne var ki Hilal Özdemir eşinin söylemlerine sert tepki vererek yazılı bir açıklama yaptı.

Özdemir, “14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana ‘Kızım kazanırken para biriktir’ demiş, ben de ‘Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım’ şeklinde cevap vermişim. Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı, son derece çirkin, aşağılayıcı, yalan ve uydurma ifade ile hem beni, hem de çocuklarımı toplum içinde küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Hazım Körmükçü'nün babasıyla aramızda böyle bir diyalog asla geçmediği gibi, bu ifade ne benim tarzım, ne de dünya görüşümdür. Bu yalan ve beni küçültücü ifadeleri kendisinin kaybettiği prestijini tekrar kazanabilmek için başvurduğu bir savunma mekanizmasıdır, acı bir karalama kampanyasıdır” yazan Özdemir, “Bu da tam anlamıyla suçluluk psikolojisiyle kendini aklamak, çocuklarına ödemek zorunda olduğu ve 5 aydır ödemediği nafakalarına kılıf bulmak için bana attığı çirkin bir iftiradır” dedi.

Hilal Özdemir, “Çocuklarını aradığını ancak benim onları babalarına karşı doldurduğumu ve kendisiyle görüştürmediğimi ifade etmiştir. Benim oğlum 17 yaşında kızım ise 14 yaşında ve ikisi de son derece zeki ve olayların farkında olan kendi kararlarını kendisi verecek kadar özgür ve bilinçli derece akıllı çocuklardır. Tek eksikleri sevgi dolu, ilgili bir baba figürüdür. Elbette zorla kimseye babalık yaptıramayız, çünkü bu duygunun insanın içinde olması gerekir. Oğlum ve kızımla birlikte göğüslediğimiz onca yokluğu, birebir yaşadığımız travmaları, harçlıksız geçirdikleri okul günlerini, o kadar yürekten yaşamışlar ki, çocuklarımın bu duygularını baskı altına almak hangi annenin başarabileceği bir olaydır sorarım size? Benim oğlum ve kızım babalarının bu aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerini dinlediklerinde ağlayarak boynuma sarıldılar. Oğlum Ada “Anne, babamın ne sana ne bize böyle davranmaya asla ama asla hakkı yok” diyerek hemen babasını aradı ve telefonda ona öyle bir hayat dersi verdi ki eminim hala kendisine gelememiştir ve kolay kolay da gelemeyecektir.”

