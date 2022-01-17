Konsere çıkmayan Manuş Baba’dan açıklama: Hayati risk vardı

Sivas'ta binlerce kişiyi saatlerce bekleten Manuş Baba'nın, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadığı iddia edildi. Hayal kırıklığı yaşayan hayranlarının tepkisi üzerine Manuş Baba sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Sivas’ta binlerce kişinin ziyaret ettiği Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde Manuş Baba’nın sahne alacağı günler öncesinden duyurulmuş, ancak dün 14.00’te başlaması gereken konser bir türlü başlamamıştı. Sanatçının soğuk hava nedeniyle sahneye çıkmadığı iddia edilmişti. Kendisini bekleyen hayranları ise büyük hayal kırıklığı yaşamış, şarkıcıya sosyal medyadan büyük tepki göstermişti.

“HAYATIMIZI RİSKE ETMEMEK İÇİN…”

Tepkilerin odağIndaki Manuş Baba, Instagram hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı:

“Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi…) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.”

“MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ”

“Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle.”