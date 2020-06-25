Soğuk Savaş filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Soğuk Savaş konusu ve oyuncuları…

Soğuk Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Soğuk Savaş filmi hakkında internette arama yapmaya başladı. İşte Soğuk Savaş filmi hakkında bazı bilgiler…

2018 yılında vizyona giren Soğuk Savaş filmi, vizyona girdiği yılın dikkat çeken filmlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Soğuk Savaş filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

SOĞUK SAVAŞ KONUSU

1963 senesinde yaşanan soğuk muhabere saatinde devresinin en mühim gelişmeleri endüstri avantajı muhabereta etkin rol oynayacaktır. Genel olarak askeri mühimmat yapan firmalar anında anında bütün ülkelerde söz sahibi olmuşlardır. Amerikan askeri nükleer bir hücum uygulanacağı istihbaratını alacak ve ülkesini güvenliğini sağlamak amacıyla çok kısa vakit vakti olacaktır.

SOĞUK SAVAŞ OYUNCULARI

Kaiwi Lyman

Jeff Hatch

Corey MacIntosh

Timothy Oman Eliot

John Henry Richardson

Jon Briddell

Lana Gautier

Dave Parke