Soğuk Savaş filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Soğuk Savaş konusu ve oyuncuları…
2018 yılında vizyona giren Soğuk Savaş filmi, vizyona girdiği yılın dikkat çeken filmlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Soğuk Savaş filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…
SOĞUK SAVAŞ KONUSU
1963 senesinde yaşanan soğuk muhabere saatinde devresinin en mühim gelişmeleri endüstri avantajı muhabereta etkin rol oynayacaktır. Genel olarak askeri mühimmat yapan firmalar anında anında bütün ülkelerde söz sahibi olmuşlardır. Amerikan askeri nükleer bir hücum uygulanacağı istihbaratını alacak ve ülkesini güvenliğini sağlamak amacıyla çok kısa vakit vakti olacaktır.
SOĞUK SAVAŞ OYUNCULARI
Kaiwi Lyman
Jeff Hatch
Corey MacIntosh
Timothy Oman Eliot
John Henry Richardson
Jon Briddell
Lana Gautier
Dave Parke