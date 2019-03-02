Soğuk Savaş filminin oyuncuları kimler? İşte Soğuk Savaş 2 filminin konusu

Soğuk Savaş (Blackmark) filminin konusu ve oyuncularına dair ayrıntılar merak ediliyor. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Soğuk Savaş filminde kimler oynuyor? Soğuk Savaş filminin konusu ne? İşte merak edilen film hakkında detaylar...

2017 yılında sinemalarda yayınlanan Amerikan yapımı Soğuk Savaş filmi izleyicilerin oldukça merak ettiği filmler arasına girmeyi başardı. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Soğuk Savaş filminde kimler oynuyor? İşte herkesin araştırdığı Kurtuluş Günü 2 filminin konusu…

SOĞUK SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Amerikan yapımı 2017 yılında sinemalarda yayınlanmış Soğuk Savaş filmi kadrosunda Kaiwi Lyman, Jeff Hatch, Corey MacIntosh, Timothy Oman, Eliot, John Henry Richardson, Jon Briddell, Lana Gautier ve Dave Parke yer alıyor.

SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Blackmark filmi stres türünde izleyiciler yönünden yüksek puanla değerlendirilmiş bir yapıt. 1963 senesinde yaşanan soğuk muhabere saatinde devresinin en mühim gelişmeleri endüstri avantajı muhabereta etkin rol oynayacaktır. Genel olarak askeri mühimmat yapan firmalar anında anında bütün ülkelerde söz sahibi olmuşlardır. Amerikan askeri nükleer bir hücum uygulanacağı istihbaratını alacak ve ülkesini güvenliğini sağlamak amacıyla çok kısa vakit vakti olacaktır.