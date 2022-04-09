Dikkat çeken açıklama… Will Smith’in eşi aslında evlenmek istememiş

Oscar ödüllü oyuncu Will Smith'in 94. Oscar Ödülleri'nde komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatlamasının yankıları devam ediyor. Son olarak ortaya eşi Jada Pinkett-Smith'in dikkat çekici açıklamalar yaptığı bir video çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith’in, aktris eşi Jada Pinkett-Smith’in hastalık sebebiyle saçını kazıtması hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’a sahnede tokat atması hala gündemden düşmedi. Aynı gece “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar ödülü de kazanan Will Smith’in ödülü elinden alınmasa da, ünlü oyuncu kamuoyunda ciddi bir baskıya ve kınamaya maruz kaldı.

Alınan son kararla birlikte, Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Sürekli gündemde olması sebebiyle, ünlü çift hakkında her gün yeni bir haber çıkmaya devam ediyor.

“ANNEM ÇOK ISRAR ETTİ”

Daily Mail’in haberine göre, 50 yaşındaki Jada Pinkett-Smith, 2018 yılında katıldığı Red Table Talk programında Will Smith’le evlenmeyi istemediği açıklamasını yaparken görülüyor. Düğün günü sürekli ağladığını belirten Pinkett-Smith, hamile kaldığı için evlenmek zorunda hissettiğini söylüyor.

Programda evlilikle ilgili çekincelerini tartışan oyuncu, hamile kaldıktan sonra annesini yatıştırmak için Smith ile evlenmeye kadar verdiklerini açıkladı.

Oğulları Jaden’a hamile kalan Pinkett-Smith, “Anne olduktan sonra hayatımın asla eskisi gibi olmayacağını anladım ve bu nedenle bütün gece ağladım. Evlenmeyi gerçekten istemedim” derken eşi Will Smith de gülerek “Sadece Jada’nın annesi ağladığı için evlendik” diye ekledi.

Pinkett-Smith, “Annem, ‘evlenmek zorundasın, hadi düğün hakkında konuşalım’ modundaydı. Ben de çok fazla baskı altındaydım, bilirsiniz, öncesinde genç bir aktristtim ama artık sadece hamile gibiydim ve ne yapacağımı bilmiyordum, bu nedenle asla evlenmek istemedim” ifadelerini kullandı.

Evliliklerini devam ettirebilmek için açık ilişki yaşadıklarını açıklayan Will Smith ve Jada Pinkett-Smith’in Jaden, Willow ve Trey isimli üç çocukları bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Jada Pinkett Smith cinsel hayatı ile ilgili konuştu, Will Smith hayranları kızdı

İlginizi Çekebilir G.I. Jane'in saç stilisti: 'Jada neden gözlerini devirdi anlamadım'