Bülent Ersoy’un kürkü için 55 tilki katledildi iddiası!

‘2. Sayfa’nın Instagram hesabında yer alan habere göre, 4 ay önce sipariş ettiği ‘rönar arjante’ cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar veen Bülent Ersoy’un yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise 450 bin TL.

“KÜRKLERİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM”

Bülent Ersoy geçen aylarda da Nişantaşı’ndaki bir mağazadan üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak sanatçı, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir” diyerek duyurmuştu.

“VASİYETİMDEN ÇYDD’Yİ ÇIKARDIM!”

Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD’yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.

Ersoy, “ÇYDD'nin tüzüğü gereği Atatürk'e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk'ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; Ona şarkı okuyamamak” demişti.

“ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER”

Ersoy ayrıca, “Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı’na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler” ifadelerini kullanmıştı.

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