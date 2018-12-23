Şoke eden silah sesi! Kadın 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadın 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar ve çocukları kaçarken bir grup adamla karşılaşıyorlar. Arif olanları uzaktan izlerken, adamlar ‘öldü, öldü’ diyerek binadan çıkıyor. “Kim öldü” sorusuna ise yanıt olarak ‘kadın öldü’ deniliyor. Bahar çocukları ile tehdit edildikten sonra Sarp defterini kapatmıştı ancak yine de Nezir'e hedef olmaktan kurtulamamıştı. İşte Kadın dizisinin 45.yeni bölüm fragmanı...

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Kadın 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Sarp, Bahar'ı arayarak birkaç gün içinde onları güvenli bir yere götüreceğini söylüyor. Bahar onu telefonda terslese de başka çaresi yok. Nisan ve Doruk'u da alıp alelacele evden çıkıyorlar. O sırada bir grup adam içeri giriyor. Bir silah sesi duyuluyor. İşte Kadın 45. yeni bölüm fragmanı…

KADIN 44. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukların kayıp olduğunu öğrenen Enver telaşla Arif’i arıyor. o sırada Nisan ile Doruk bir arabadan iniyor. Ellerinde hediye paketleri ile babalarını soruyorlar. Bahar, Münir’in tehdidinden sonra yine onun ayarladığı araba ile otelden ayrılıyor. Bahar yolda ağlayarak şoföre çocuklarını soruyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

BAHAR TEHDİDİN ŞOKUNU ATLATAMIYOR

Bahar eve geldiğinde çocukların başına gelenleri öğreniyor ve kendini kaybediyor. Nisan çok korkuyor. Ağlayarak Arif’ten güç alıyor. Çocukları yatıran Bahar, Ceyda ve Arif ile dertleşiyor. Çocuklarını kaçıran kişiler tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Sarp’ın çocukları ve bir de karısı olduğunu anlatıyor. Bahar oraya getirildiğini de fark ediyor. Bahar yaşadığı olaydan sonra Sarp’ın o anda umrunda olmadığını, çocuklarının tehlikede olmasının ne büyük bir acı olduğunu anlatıyor.

DORUK BABASININ DİĞER ÇOCUKLARINI ÖĞRENİYOR

Bahar pişmanlık gözyaşlarından sonra çocuklarının gönlünü almaya gidiyor. Sarp’ın sorunlarını halledince onların yanına gelecğeini söylüyor. Nisan, Sarp’ın diğer çocuklarını soruyor. Doruk da durumu o anda öğreniyor. Bahar olayı çok normalmiş gibi anlatmaya çalışıyor. Babalarının çocukları ile tanıştığını söylüyor. Doruk annesine kardeşleri hakkında sorular sormaya başlıyor. Bahar bu masumiyete sakinlikle cevap veriyor. Nisan ise durumun farkında annesinin ne olacağını söylüyor. Bahar bu soruyu da sakinlikle geçiştiriyor.

ŞİRİN İLE SUAT İLİŞKİSİ BİTİYOR MU?

Şirin Suat’a ailesinin ilişkilerinden memnun olmadığını söylüyor. Suat da bunun normal olduğunu anlatınca Şirin çok kızıyor. ‘Beni kendine yakıştıramıyor musun’ diyerek yemek masasından kalkıyor. Suat utanmadan annesi ile konuştuktan sonra Bahar ile ilgili haber vermesini istiyor.

BAHAR: SARP KONUSU KAPANDI

Bahar Ceyda ve Yeliz ile konuşuyor. Dün gece boyunca düşündüğünü söyleyen Bahar, hayatında artık Sarp’a gerek olmadığını anlatıyor. Bahar, ‘Biz babasız idare ettik, bundan sonra da idare ederiz, Sarp konusu benim için kapandı’ diyor.

NEZİR: BAHAR VE ÇOCUKLARI ALIN

Münir, Sarp’a Nezir’in kadın ve çocuklarına bulaşmayacağını söylemesine rağmen Sarp’ın içi rahat değil. Nezir de Sarp’ın endişesini haklı çıkarıyor. Adamlarına Bahar ve çocukları almalarını emrediyor.