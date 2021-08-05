Somali’ye 30 milyon dolarlık yardım Kaan Yıldırım’ı isyan ettirdi

THK'ya ait yangın söndürme uçakları 4 milyon dolarlık bakımları yapılmadığı için hangarda yatarken Türkiye'nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe vermesini öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sosyal medyada da büyük tepki çekti. Oyuncu Kaan Yıldırım "Aklım almıyor" diye yazdı.

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Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

THK'ya ait yangın söndürme uçakları 4 milyon dolarlık bakımları yapılmadığı için hangarda yatarken Türkiye’nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe vermesi, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Instagram hesabından bu karara isyan eden oyuncu Kaan Yıldırım da “Somali’ye 30 milyon dolar hibe edilirken, evi yanan vatandaşların kredi ile borçlandırılacak olmasını benim aklım almıyor. İlk önce kendi insanımızın, toprağımızın yaralarını sarmamız gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.