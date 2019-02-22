Son dakika! Ahmet Kural ve Sıla davasında yeni gelişme

Oyuncu Ahmet Kural, komşusu olduğunu söyleyen H.Z.T tarafından savcılığa "Bana iftira atıyor" diye şikayet edilmişti. Savcılık makamı o şikayeti değerlendirerek takipsizlik kararı verdi.

Sıla Gençoğlu’nun eski sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla açılan soruşturmada, tanıklık yapan Hatice Zeynep Tunç olay gecesi arkadaşına WhatsApp'tan yazarak “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor” demiş, söz konusu yazışmanın içeriğini de soruşturma savcılığına bildirmişti. Kural da, “Benim öyle bir komşum yok” diyerek Tunç'un yalancı tanık yaptığını iddia etmişti.

KURAL’IN İFTİRA SUÇUNU İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ



Tunç, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Kural’ı savcılığa şikayet ederek, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde bu konuda tanık olarak ifade verdiğini, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını belirtti. Kural hakkında ‘iftira’ suçunu işlediğini iddia etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ahmet Kural'ın iftira suçunu işlediğinin tespitinin bu aşamada yapılamadığı gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verdi. Kural hakkında daha önce de “Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “Suç delillerini yok etme” ve “Gizleme” suçlarından da takipsizlik verilmişti.

7 MART’TA HAKİM KARŞISINDA



Öte yandan Sıla Gençoğlu’nun şikayeti üzerine Ahmet Kural hakkında, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Taraflar 7 Mart’ta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde karşı karşıya gelecek.