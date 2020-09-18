Son dakika… Aile Bakanlığı’ndan Halil Sezai açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin darbettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ziyaret ettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir" dendi.

Aile Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

* Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.

* Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

* Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir.

* Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.

* Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır.

NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 15 Eylül’de şarkıcı Halil Sezai (41), komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai’yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.

Dün polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Sezai, savcılık ifadesinde yaşlı adamı darbettiğini kabul ederek “Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darbetmiştir. Ben de yaralandım” dedi.