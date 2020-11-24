Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Son dakika… Devrim Parscan hayatını kaybetti
Son dakika… Devrim Parscan hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında vefat etti.
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Kasım 2020 - 14:17

‘Kurtlar Vadisi’, ‘Bizim Aile’, ‘Çiçek Taksi’ ve ‘Kurtuluş’ başta olmak üzere 100’e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Devrim Parscan’ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde canlandırdığı ‘Orhan’ karakteri ile tanınmıştı.

Son güncelleme: 14:41 - 24.11.2020
Etiketler