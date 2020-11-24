Son dakika… Devrim Parscan hayatını kaybetti
‘Kurtlar Vadisi’, ‘Bizim Aile’, ‘Çiçek Taksi’ ve ‘Kurtuluş’ başta olmak üzere 100’e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Devrim Parscan’ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde canlandırdığı ‘Orhan’ karakteri ile tanınmıştı.