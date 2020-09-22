Son dakika… Jackie Stallone hayatını kaybetti

ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. TMZ’nin haberine göre 98 yaşındaki Jackie Stallone yaşamını yitirdi.

TMZ, Stallone ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Jackie’nin ölüm sebebi ve tarihine ilişkin bir detay vermekten ise kaçındı.

Renkli bir kişiliğe sahip olan Stallone, astrolog, dansçı ve televizyon sunucusu olarak ün kazanmıştı. 1980’li yıllarda GLOW adlı güreş programıyla ekranlara gelen Stallone, 1990’lı yıllarda ise astroloji programlarında boy göstermeye başladı.

Bir dönem reality şov programı furyasına da giren Stallone, ünlülerin yer aldığı Biri Bizi Gözetliyor formatının İngiltere’deki yarışmasına katılmıştı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Stallone, ilerleyen yaşına rağmen başarıyla yaptığı egzersizlerin görüntüleri paylaşıyordu.