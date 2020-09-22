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Son dakika… Jackie Stallone hayatını kaybetti
Son dakika… Jackie Stallone hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Sozcu.com.tr
Magazin 22 Eylül 2020 - 10:00

ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. TMZ’nin haberine göre 98 yaşındaki Jackie Stallone yaşamını yitirdi.

TMZ, Stallone ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Jackie’nin ölüm sebebi ve tarihine ilişkin bir detay vermekten ise kaçındı.

Jackie Stallone – Instagram.

Renkli bir kişiliğe sahip olan Stallone, astrolog, dansçı ve televizyon sunucusu olarak ün kazanmıştı. 1980’li yıllarda GLOW adlı güreş programıyla ekranlara gelen Stallone, 1990’lı yıllarda ise astroloji programlarında boy göstermeye başladı.

Sylvester ve Jackie Stallone – Instagram.

Bir dönem reality şov programı furyasına da giren Stallone, ünlülerin yer aldığı Biri Bizi Gözetliyor formatının İngiltere’deki yarışmasına katılmıştı.

Jackie Stallone – Instagram.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Stallone, ilerleyen yaşına rağmen başarıyla yaptığı egzersizlerin görüntüleri paylaşıyordu.

Son güncelleme: 10:17 - 22.09.2020
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