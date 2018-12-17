Son dakika… MasterChef Murat Özdemir gözaltına alındı

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir’in sosyal medyada paylaştığı papağana işkence videosu polisi harekete geçirdi. Özdemir gözaltına alınırken, işkence ettiği papağanın bacağının kırık olduğu öğrenildi.

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Boğazından tuttuğu bir papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntüleri inceleyen İstanbul Polisi de harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir'i Ortaköy'de gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada, Özdemir'in işkence yaptığı papağana da el konuldu.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

BEŞ SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan Özdemir, Etiler'deki Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Özdemir'in “uyuşturucu” “Mala zarar vermek” “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi.

HALUK LEVENT VE AHBAP DA DAHİL OLDU

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in Twitter’dan yaptığı açıklamada Özdemir’in gözaltına alındığı ve bacağı kırılan papağanın da karakola getirildiği belirtildi.

Levent takipçilerine zavallı papağan hakkında, “Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan hakları Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP'lar bakacak papağana .. Olsun kurtulsun da..” bilgisini verdi.