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Son dakika… Onur Can Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika… Onur Can Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Şile’nin İmrenli Koyu’ndan denize açıldıktan sonra bindikleri fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Onurcan Özcan’ı (21) havadan ve denizden arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, az önce genç müzisyen Onurcan'ın cansız bedenine ulaştı.
Magazin 4 Haziran 2018 - 13:25

Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan’a ise ulaşılamamıştı.

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Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sırasında genç şarkıcının cansız bedenine ulaşıldı.

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HERKES SEFERBER OLMUŞTU

DHA

DHA

Bir helikopterin de destek verdiği aramalarda acı haber geldi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekipleri, Şile Belediyesi Can Kurtaran ekipleri denizden ve havadan arama çalışmaları gerçekleştirdi.

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Son güncelleme: 13:55 - 04.06.2018
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