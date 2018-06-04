Son dakika… Onur Can Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan’a ise ulaşılamamıştı.
Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sırasında genç şarkıcının cansız bedenine ulaşıldı.
HERKES SEFERBER OLMUŞTU
Bir helikopterin de destek verdiği aramalarda acı haber geldi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekipleri, Şile Belediyesi Can Kurtaran ekipleri denizden ve havadan arama çalışmaları gerçekleştirdi.