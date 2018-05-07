Son dakika/ Özge Özpirinçci’nin yeğeni bakıcı istismarına maruz kaldı

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, Twitter hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıkladı ve yardım istedi.

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Oyuncu Özge Özpirinçci, resmi Twitter hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bakıcının kaçtığını açıkladı. Özpirinçci, kaçan bakıcının bulunması için yardım istedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bulunması için şu sözlerle yardım istedi: “2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!”

İşte Özge Özpirinçci’nin Twitter’dan yaptığı o açıklama: