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Son dakika/ Özge Özpirinçci’nin yeğeni bakıcı istismarına maruz kaldı
Son dakika/ Özge Özpirinçci’nin yeğeni bakıcı istismarına maruz kaldı
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, Twitter hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıkladı ve yardım istedi.
Magazin 7 Mayıs 2018 - 07:40

Oyuncu Özge Özpirinçci, resmi Twitter hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bakıcının kaçtığını açıkladı. Özpirinçci, kaçan bakıcının bulunması için yardım istedi.

Özge Özpirinçci'nin iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı

Özge Özpirinçci’nin iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bulunması için şu sözlerle yardım istedi: “2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!”

İşte Özge Özpirinçci’nin Twitter’dan yaptığı o açıklama:

ozge-ic
Son güncelleme: 12:47 - 07.05.2018
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