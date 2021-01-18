Son dakika… Sıla ve Hazer Amani boşandı

Sıla-Hazer Amani çifti geçen aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00’da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Geçen yıl evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise “Söyleyecek bir şey yok” dedi.

EVLİLİKLERİ HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Sıla’nın eşi Hazer Amani’ye psikolojik baskı uyguladığı ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edilmişti.