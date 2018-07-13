Son dakika… Tarkan baba oldu
Megastar Tarkan mutlu haberi sosyal paylaşım platformundaki hesabından verdi.
“GÜNEŞ GİBİ DOĞDU”
Instagram’dan çocuğunun fotoğrafını paylaşan Megastar “Çooook güzel duygular içindeyiz” dedi.
Megastar duygularını şu ifadeyle anlattı:
“Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)
Güneş gibi doğdu hayatımıza.
Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz…”
ŞUBAT AYINDA DUYURMUŞTU
2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan Tevetoğlu, baba olacağını Şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu.