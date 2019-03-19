Son dakika: Ünlü oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti! İşte ünlü sanatçının hayatı…

Ünlü oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti! Ümit Yesin'in ölüm haberini açıklayan oyuncu Mustafa Avkıran, duygusal bir mesaj paylaştı. Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş. Çok sevdim seni be benim Ümit abim. Devrin daim olsun”

Ümit Yesin'in cenazesi yarın sabah 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından öğlen namazına mütakip Şakir’in Camiinde (Altunizade) kılınacak. Yesin, cenaze namazından sonra Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecek.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin (28 Ocak 1954, Ankara – 19 Mart 2019), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan sanatçı, genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynamıştır. Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaştı.

ÜMİT YESİN’İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Yeni Gelin – 2017

Asla Vazgeçmem – 2015

Ağlatan Dans – 2014

Şefkat Tepe – Ekrem 2014

Galip Derviş – 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı-2011

Akasya Durağı-2009

Yol Arkadaşım-2008

Görgüsüzler-2008

Beş Kollu Avize – 2004

Cennet Mahallesi – 2004 (Muharrem / 2004 – 2007)

Yalanın Batsın – 2002

Cabbar – 2002

Sınır – 1999

Çiçek Taksi – 1995 (Kazım Şentabak / 1995 – 2003)

Hastane – 1993

Ah Gardaşım – 1991

Kurt Kanunu – 1991

Bir Milyara Bir Çocuk – 1990

Doyumsuz – 1990

Hanımın Çiftliği (1990, dizi) – 1990

Medcezir Manzaraları – 1989

Bakımsız Tarzan – 1989

Ferman – 1988

Keşanlı Ali Destanı – 1988

Sevgili Bayan – 1988

Hüzün Çemberi – 1988

Sığıntı – 1988

Düş Yakamdan Osman – 1987

Karınca Katarı – 1987

Yalnız Efe – 1987

Güneşe Köprü – 1986

Garip (2) – 1986

Yıkılmışım Ben – 1986

Bir Günlük Aşk – 1986

Suçumuz İnsan Olmak – 1986

Sıcak Geceler – 1986

Kertenkele – 1986

Namus Sözü – 1986

Amansız Yol – 1985

Seyyid – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985

Körebe – 1985

14 Numara – 1985

Şaban Pabucu Yarım – 1985

Kurbağalar – 1985