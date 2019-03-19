Son dakika: Ünlü oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti! İşte ünlü sanatçının hayatı…

Ünlü oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti! Ümit Yesin'in ölüm haberini açıklayan oyuncu Mustafa Avkıran, duygusal bir mesaj paylaştı. Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş. Çok sevdim seni be benim Ümit abim. Devrin daim olsun”
Ümit Yesin'in cenazesi yarın sabah 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından öğlen namazına mütakip Şakir’in Camiinde (Altunizade) kılınacak. Yesin, cenaze namazından sonra Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecek.
ÜMİT YESİN KİMDİR?
Ümit Yesin (28 Ocak 1954, Ankara – 19 Mart 2019), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan sanatçı, genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynamıştır. Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaştı.
ÜMİT YESİN’İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Yeni Gelin – 2017
Asla Vazgeçmem – 2015
Ağlatan Dans – 2014
Şefkat Tepe – Ekrem 2014
Galip Derviş – 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)
Keşanlı Ali Destanı-2011
Akasya Durağı-2009
Yol Arkadaşım-2008
Görgüsüzler-2008
Beş Kollu Avize – 2004
Cennet Mahallesi – 2004 (Muharrem / 2004 – 2007)
Yalanın Batsın – 2002
Cabbar – 2002
Sınır – 1999
Çiçek Taksi – 1995 (Kazım Şentabak / 1995 – 2003)
Hastane – 1993
Ah Gardaşım – 1991
Kurt Kanunu – 1991
Bir Milyara Bir Çocuk – 1990
Doyumsuz – 1990
Hanımın Çiftliği (1990, dizi) – 1990
Medcezir Manzaraları – 1989
Bakımsız Tarzan – 1989
Ferman – 1988
Keşanlı Ali Destanı – 1988
Sevgili Bayan – 1988
Hüzün Çemberi – 1988
Sığıntı – 1988
Düş Yakamdan Osman – 1987
Karınca Katarı – 1987
Yalnız Efe – 1987
Güneşe Köprü – 1986
Garip (2) – 1986
Yıkılmışım Ben – 1986
Bir Günlük Aşk – 1986
Suçumuz İnsan Olmak – 1986
Sıcak Geceler – 1986
Kertenkele – 1986
Namus Sözü – 1986
Amansız Yol – 1985
Seyyid – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985
Körebe – 1985
14 Numara – 1985
Şaban Pabucu Yarım – 1985
Kurbağalar – 1985