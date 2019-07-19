Son Ültimatom filmi konusu ne? İşte Son Ültimatom filmi oyuncuları

Başrolünde Matt Damon’ın olduğu Son Ültimatom filminde geçmişini araştıran Jason Bourne’un katillere karşı verdiği mücadeley izliyoruz. Yayınlandığı dönemde geniş kitleler tarafında beğeni toplayan film ülkemizde de çok kişi tarafından izlenmişti. Peki, Son Ültimatom filmi konusu nedir? Son Ültimatom oyuncuları kimler?

Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aksiyon ve suç tarzındaki filmin başrolünde Matt Damon yer alıyor. 2007 yılında vizyona giren Son Ültimatom’da hafızasını kaybeden Bourne´nun yaşadığı maceralara şahit oluyoruz. Peki, Son Ültimatom’un oyuncuları kimler ve konusu ne?

SON ÜLTİMATOM KONUSU NE?

Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

SON ÜLTİMATOM OYUNCULARI

Son Ültimatom filmi oyuncuları arasında Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Paul Greengrass oturuyor.