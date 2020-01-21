Soner Arıca ‘Kendimi çocuk gibi hissediyorum’

Soner Arıca, geçen gün Kafa Radyo'da Pınar İnanç Akar'ın konuğu oldu. Dinleyicilerden gelen sorular karşısında samimi itiraflarda bulunan Arıca, “Best of albüm yapmalı” isteği üzerine “Yıl sonuna kadar mutlaka 2 yeni şarkı daha paylaşacağım. YouTube özel yaptığım projeler devam edecek; ama ilerleyen yıllarda mutlaka bir best of albümü yapacağım” dedi.

Kendimi çocuk gibi hissediyorum

“Benjamin Button gibisiniz. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna ise Arıca, “Allah nasıl bir kader yazdı bilemiyoruz tabi; ama kendi payıma düşen kısımda yaşlanmayı bitirdim. Clint Eastwood gibi bir adam var, heykel gibi duruyor. Ajda Pekkan'ı görmüyor musunuz? Rüzgar gibi esiyor. O yıllara bir gelelim o zaman bakacağız hikayeye, şimdi kendimi çocuk gibi hissediyorum.” dedi.