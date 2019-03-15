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Soner Arıca Maltepelilerle buluştu
Soner Arıca Maltepelilerle buluştu
Şarkıcı Soner Arıca, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. 1990’lı yıllardan günümüze birçok sevilen şarkıya imza atan Arıca, sohbet programına konuk oldu.
Magazin 15 Mart 2019 - 12:43

Maltepe Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Soner Arıca'ya müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen programda Arıca, müzik çalışmaları, yeni projeleri ve yaşamına dair bilinmeyenleri konuştu. Ünlü şarkıcı programda söz ve müziği kendisine ait olan ‘Birlikte Yanarız’ isimli yeni şarkısını da söyledi. 1992 yılında ilk albümü “Bir Umut” ile müzik serüveni başlayan Soner Arıca, birbirinden güzel eserlerini Maltepeli müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

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