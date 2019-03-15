Soner Arıca Maltepelilerle buluştu
Maltepe Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Soner Arıca'ya müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen programda Arıca, müzik çalışmaları, yeni projeleri ve yaşamına dair bilinmeyenleri konuştu. Ünlü şarkıcı programda söz ve müziği kendisine ait olan ‘Birlikte Yanarız’ isimli yeni şarkısını da söyledi. 1992 yılında ilk albümü “Bir Umut” ile müzik serüveni başlayan Soner Arıca, birbirinden güzel eserlerini Maltepeli müzikseverlerle birlikte seslendirdi.