Soner Arıca: Youtube’dan bir Sezen Aksu bir Kayahan çıkmadı

Arıca, Gürdal Ören'nin Youtuberler ile ilgili sorununa “Ben bu sosyal medyada olan biteni alkışlıyorum, hayran olduklarım var. Sadece şarkı olarak değil, fotoğrafçı var, yönetmen var, kurgucu var. Ancak oralardan şu ana kadar bir Sezen Aksu çıkmadı henüz, bir Kayahan çıkmadı. Çıkanlar değersiz mi değil… Biraz daha uzun vadede bakmak lazım. İçlerinde çok yetenekliler var ama sürekli “YouTuber şu kadar para kazandı” diye konuşuluyor. Biz hiç duyuyor musunuz YouTuber şu şarkıyı yazdı falan diye… Ben duymadım. Sürekli ne kadar para kazandıklarıyla ilgili haberler duyuyoruz. Çok tehlikeli bir şey çünkü onları takip edenlerin sürekli kodlandıkları şey para kazanma kavramı. Kendini ifade etme kısmı hiç yok. Ben hepsini onaylıyorum hatta bana gelenlere önce YouTube’da, Instagram’da videolar yap kendini bir tanıt diyorum. Görsünler, paylaşsınlar, orası çok önemli bir alan” diye yanıt verdi.

Eskiye büyük özlem duyduğunu dile getiren Soner Arıca, “Bir pikabım yok mesela… Çocukluğumdan kalan eşyaları yeğenlerimin ofisine gönderdim. Çünkü onlara baktığımda o dönemleri özlüyorum. Üzerimde bir basınç yapıyor. Galiba bundan sonra olmayacak pikabım…” itirafında bulundu.

Bugüne kadar 73 klip çeken Soner Arıca, “2 klip çektiğim şarkılarım var. Fazla görünebilir ama benim kendi standartıma göre fazla değil” diye konuştu.