Soner Olgun’a Seda Sayan sürprizi

Merit Park Hotel’deki Letafet’te bu hafta da Soner Olgun izdihamı yaşandı. Salonu tıklım tıklım dolduran sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Seda Sayan da vardı.

Ünlü sanatçı Soner Olgun, Girne'deki Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren ‘Letafet Lounge Bar’daydı. Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği gecede sesiyle ve sazıyla konuklarını mest eden Olgun'u, sanatçı dostu Seda Sayan da izledi. Sayan, kendisini sahneye davet eden Soner Olgun için, “Büyük usta… Çok ama çok değerli bir sanatçı. Ben de sizin gibi onun hayranıyım” dedi. Konukların isteğini kırmayan Sayan, Yıldız Tilbe'nin ‘Aşk laftan anlamaz ki’ adlı şarkısını seslendirdi.

SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Gecenin ilerleyen saatlerinde Soner Olgun, evliliklerinin kırkıncı yılını kutlayan bir çifti alkışladı. Sonra da kendisini izlemeye gelen bir grup nöroloji uzmanına dönerek, “Bir erkek veya kadın, 40 yıl aynı insanla evli olur da sinir sistemi nasıl sağlıklı kalır?” diye soran Olgun, salonu kahkahaya boğdu. Aynı sahneyi paylaştığı eşi