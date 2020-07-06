Soner Sarıkabadayı dünyaya gelecek olan bebeğinin ismini açıkladı

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 14 Şubat’ta ‘Tarifi Zor’ adlı şarkının klibinde tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez’a evlenme teklifi etti. Geçtiğimiz günlerde nişanlısının 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Sarıkabadayı, 2. Sayfa programına konuk oldu.

BEBEĞİNE KOYACAĞI İSMİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Baba olmak için gün sayan Soner Sarıkabadayı, haberi nasıl aldığını ve bebeklerinin adının ne olacağını katıldığı canlı yayında açıkladı. Oğullarının bir Türk bir de yabancı ismi olacağını dile getiren şarkıcı, bebeğine babasının adı olan Hasan ismini vereceğini ifade etti. Ayrıca Soner Sarıkabadayı, diğer ismi de nişanlısının seçeceğini dile getirdi.

