Soner Sarıkabadayı menajeri ile davalık oldu

İstanbul 19. Aliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Kadir Sedat Ayrancı katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve davacı Ayrancı’nın tanığı organizetör Servet Şan hazır bulundu.

“HİÇ BİR SANATÇI PARASI YATMADAN ORGANİZASYONA GİTMEZ”

Tanık Servet Şan ifadesinde “Ben 28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014 yılında rakamları tam hatırlamasamda Soner Sarıkabadayı’nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menejarlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Sanatçı ve menajerlik arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılır. Hiç bir sanatçı parası yatmadan organizasyona gitmez. Türkiye’de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmaların yüzde 90’ı sözlüdür” dedi.

Davalı Sarıkabadayı’nın avukatı tanık beyanlarına katılmadıklarını söyleyerek mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyanın bilirkişye gönderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Soner Sarıkabadayı’nın menajerliğini üstlenen Kadir Sedat Ayrancı, şarkıcının çıktığı konserlerden yüzde 20 menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle 2 bin liralık tazminat davası açmıştı.

“MENAJERLİĞİNİ REDDETTİ”

Ayrancı’nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde yer alan iddialara göre menajer, Soner Sarıkabadayı’ya birçok özel televizyon kanalında program ve etkinlik ayarladı. Ayrancı, bir müddet sonra Sarıkabadayı’dan ücretini tahsil etmek istedi. Fakat yine iddiaya göre ünlü şarkıcı, Ayrancı’nın menajerliğini reddederek, ücret ödemek istemedi. Bunun üzerine menajer Ayrancı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.