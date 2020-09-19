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Soner Sarıkabadayı oğlunun ultrason fotoğrafını paylaştı
Soner Sarıkabadayı oğlunun ultrason fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, yakında dünyaya gelecek olan oğlu Hasan'ın ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 19 Eylül 2020 - 10:52

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez’den bebeklerinin ilk fotoğrafı geldi. Çift, bir ay sonra doğacak oğulları Hasan’ın ultrason fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı kareye, “Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum” notunu düştü.

Geçen hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını ‘Hasan’ koyacaklarını açıklayan şarkıcı, “Bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz” demişti.

2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, Soner Sarıkabadayı’nın ‘Tarifi Zor’ adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Çiftin aşkları da burada başladı.

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Son güncelleme: 10:53 - 19.09.2020