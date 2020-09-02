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Soner Sarıkabadayı’nın bebek heyecanı
Soner Sarıkabadayı’nın bebek heyecanı
Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir AVM çıkışı objektiflere takıldı. Yaklaşık olarak dört hafta sonra baba olmayı beklediğini söyleyen Sarıkabadayı, çok heyecanlı olduğunu belirtti.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Eylül 2020 - 10:43

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi gazetecilerin fotoğraf istediği kırmazken, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“HEYECAN DORUKTA”

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını Hasan koyacaklarını dile getiren ünlü şarkıcı, “Artık yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz” dedi. Alışverişin ardından Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi Lopez, akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.