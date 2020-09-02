Soner Sarıkabadayı’nın bebek heyecanı
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi gazetecilerin fotoğraf istediği kırmazken, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
“HEYECAN DORUKTA”
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını Hasan koyacaklarını dile getiren ünlü şarkıcı, “Artık yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz” dedi. Alışverişin ardından Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi Lopez, akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.