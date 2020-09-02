Soner Sarıkabadayı’nın bebek heyecanı

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir AVM çıkışı objektiflere takıldı. Yaklaşık olarak dört hafta sonra baba olmayı beklediğini söyleyen Sarıkabadayı, çok heyecanlı olduğunu belirtti.