Soner Sarıkabadayı’nın uzun saçlı halini görenler gözlerine inanamadı

Geçen yıl model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenen ve oğlu Hasan Matias’ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan şarkıcı Soner Sarıkabayı, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

“SAÇLAR LENS DEĞİL ARKADAŞLAR”

Bir dönem uzun saçlı olduğu görülen Sarıkabayı, paylaşımının altına “Saçlar lens değil arkadaşlar” notunu düştü. Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

Soner Sarıkabayı’ya gelen komik yorumlar:

* Bir an Murat Kekilli sandım.

* Soner abinin saçını döken hayat bize neler yapmaz.

* İnanamıyorum! Bu gözler daha ne görecek.

* Şu anki halinizle daha karizmatiksiniz.

* Allah saç tellerinden alıp ses tellerine vermiş.