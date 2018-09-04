Songül Karlı aşk acısı çekmek istiyor: Sabahlara kadar…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yaklaşık beş yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sona erdiren şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmış eşi tarafından 20 milyon liraya yakın bir miktarda dolandırıldığını söylemişti. Karlı katıldığı 2. Sayfa programında biten evliliği ve eşiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Karlı, bunun karşısında boş durmadığını kendisinin de eşine vurduğunu söyledi. Düğünlerinde damatlığına kadar olan alışverişi kendisinin karşıladığını da söyleyen Songül Karlı, yüklü miktarda alacağını halen tahsil edemediğini de söyledi.

ÇARPICI AŞK AÇIKLAMASI

Programın başlarında iki buçuk senedir hayatında kimse olmadığını söyleyen Songül Karlı, program sunucularına aşk acısından sabaha kadar ağlayacağı bir ilişki yaşamak istediğini söyledi. Şimdiye kadar hiçbir ilişkisinde böylesi yoğun duygular yaşamadığını söyleyen Karlı, “Bu duyguyu hiç yaşamadım ve açıkçası tatmak istiyorum. Sabahlara kadar ağlayayım istiyorum. Şimdiye kadar bir erkek için hiç ağlamadım” şeklinde konuştu.