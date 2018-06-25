Songül Karlı Bodrum’da tatil yaparken objektiflere yakalandı
Tatil sezonu Bodrum’da açan Songül Karlı, yat sefası yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı bir yandan güneşlendi bir yandan kitap okudu
DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
44 yaşında bir çocuk annesi Songül Karlı, derin dekolteli bikinisi ve düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.
OY KULLANMAK İÇİN DÖNDÜ
Makaron’dan Umut Ünver’in haberine göre, bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuduğu gözlenen Karlı, sıcaktan bunalınca kendisini Ege’nin serin sularına bıraktı.
Sanatçı, vatandaşlık görevin yerine getirmek için tatiline yarıda bırakarak İstanbul’da oy kullandı.