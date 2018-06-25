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Songül Karlı Bodrum’da tatil yaparken objektiflere yakalandı
Songül Karlı Bodrum’da tatil yaparken objektiflere yakalandı
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Bodrum Türkbükü'nde bir yatta görüntülendi. 44 yaşındaki Karlı, düzgün fiziği ve göğüs dekolteli bikinisiyle dikkat çekti.
Magazin 25 Haziran 2018 - 17:58

Tatil sezonu Bodrum’da açan Songül Karlı, yat sefası yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı bir yandan güneşlendi bir yandan kitap okudu

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

44 yaşında bir çocuk annesi Songül Karlı, derin dekolteli bikinisi ve düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.

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OY KULLANMAK İÇİN DÖNDÜ

Makaron’dan Umut Ünver’in haberine göre, bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuduğu gözlenen Karlı, sıcaktan bunalınca kendisini Ege’nin serin sularına bıraktı.

Sanatçı, vatandaşlık görevin yerine getirmek için tatiline yarıda bırakarak İstanbul’da oy kullandı.

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