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Songül Karlı Bodrum’da tepsi kapattı!
Songül Karlı Bodrum’da tepsi kapattı!
Şarkıcı Songül Karlı Bodrum Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken karşısına çıkan midyeciyi adeta ihya etti.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 3 Temmuz 2018 - 08:05

Konakladığı otelden çıkarak kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına doğru yola çıkan Songül Karlı, yolda karşısına çıkan midyeci ile sıkı bir pazarlığa girişti. Bir süredir devam ettiği diyetini midye aşkına kurban eden Songül Karlı, ayak üstü karşısına çıkan midyecinin tezgahını kapattı.

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Midye yerken gazetecileri fark eden Songül Karlı, muhabirlerin görüntü almasına aldırış etmeyerek bir yandan midyesini yedi bir yandan oynadı. Bir ara midyeciye de midye yediren Karlı, yenik düştüğü tutkusu için tam 300 lira ödedi.

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