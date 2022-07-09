Songül Karlı ile eski eşi Metin Yüncü birbirine girdi

Türkücü Songül Karlı ile davalık olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün yüzleştiği canlı yayın karıştı. İki taraf da birbirine beddua etti. Karlı, eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin" dedi. Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

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Songül Karlı, Sultanbeyli’de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü’den şikayetçi olmuştu. Müge Anlı’ya bile çıkacağını söyleyen Karlı’nın eski kocası geçen günlerde beraat etti.

Metin Yüncü ve Songül Karlı, bir magazin programında yüzleşti. Canlı yayına bağlanan Karlı’ya sunucu eski ses kaydını dinletti. Yıllar önce eski kocası hakkında “Çalmaz, çırpmaz, yapmaz” dediği ortaya çıkan Karlı açıklamasında “Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin’i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var” dedi.

“ALLAH BELASINI VERSİN”

O sırada yayına bağlanan Metin Yüncü ise iddialara itiraz ederken ortalık karıştı.

Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek “Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin” dedi.

“YETER YA”

Yüncü ise itirazlarına devam ederek “Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun” dedi.

Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü. Songül Karlı “Sizin hepinizi Allah’a havale ediyorum” dedi.