Songül Karlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte ünlü sunucuya dair bilinmeyenler…

Songül Karlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hem sunuvculuk hem ses sanatçılığı hem de oyuynculuk yapan Songül Karlı ilk olarak 1991 yılında Derman Sendedir’ albümü ile piyasaya çıkmıştı. İşte on parmağında on marifet olan gğzel sunucu ile ilgili merak edilenler…
SONGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı 15 Eylül 1973’te İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Türk Halk Müziği Sanatçısı ve televizyon programcısıdır. Songül Karlı müzik piyasasına 1991 senesinde ilk albümü Derman Sendedir ile giriş yaptı. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten 1 çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir. Songül Karlı aslen Tokat‘lıdır.
Songül Karlı'nın Albümleri
Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
Yalan (1998) İdobay Müzik
Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
Songül Karlı'nın Programları;
Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
Su Gibi (2008) FOX TV
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV
Songül Karlı'nın Yyer Aldığı Diziler;
Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV