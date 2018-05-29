Songül Karlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte ünlü sunucuya dair bilinmeyenler…

Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon programcısı Songül Karlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları bugünlerde magazinin gündeminde. Güzel sunucu ile ilgili merak edilenler, yer aldığı projeler, dizileri ve albümleri haberimizde...

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Songül Karlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hem sunuvculuk hem ses sanatçılığı hem de oyuynculuk yapan Songül Karlı ilk olarak 1991 yılında Derman Sendedir’ albümü ile piyasaya çıkmıştı. İşte on parmağında on marifet olan gğzel sunucu ile ilgili merak edilenler…

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973’te İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Türk Halk Müziği Sanatçısı ve televizyon programcısıdır. Songül Karlı müzik piyasasına 1991 senesinde ilk albümü Derman Sendedir ile giriş yaptı. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten 1 çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir. Songül Karlı aslen Tokat‘lıdır.

Songül Karlı'nın Albümleri

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

Songül Karlı'nın Programları;

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV

Songül Karlı'nın Yyer Aldığı Diziler;

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV