Songül Karlı sordu: Sizce hangisi?

Şarkıcı Songül Karlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine büyük bir değişimin duyurusunu yapmış oldu.

Şarkıcıların dönem dönem imaj değişikliklerine gittiğine tanıklık ediyoruz. Bu kimi zaman yeni bir albüm öncesinde olurken kimi zaman da sadece farklı bir görüntüye kavuşmak için gerçekleşebiliyor.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu 46 yaşındaki Songül Karlı da geride bıraktığımız gün instagram hesabından son derece farklı göründüğü iki fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine sordu: “Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…”