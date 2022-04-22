Songül Karlı uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Otobüste arkamda duran adam…

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan türkücü ve sunucu Songül Karlı, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı.

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Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

“Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?” sorusuna Karlı, “Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi” diye cevap verdi.

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