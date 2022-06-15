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Songül Karlı’nın eski eşinin 10 yıl hapsi istendi 

Türkücü Songül Karlı'nın, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasına ilişkin açılan davada duruşma savcısı mütalaasını açıklandı. Savcı, Metin Yüncü'nün 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Hayati ARIGAN
Yayınlanma: 11:33 - 15 Haziran 2022 Güncellenme:
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Songül Karlı’nın eski eşinin 10 yıl hapsi istendi 

Songül Karlı kendisinden vekalet alarak milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı’nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Barbaros Ataç hakkında kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada sanıkların avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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