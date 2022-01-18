Songül Karlı’nın eski eşinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor! ‘Kendisini varlıklı biri zannediyorduk’

Sanatçı Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski eşi Metin Yüncü ile Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında açılan 'dolandırıcılık' davasının ilk duruşması görüldü.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Songül Karlı ile eski eşi Metin Yüncü katılmadı. Duruşmada sanıklardan Sezai Temuroğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“BİZİ SÜREKLİ OYALADI”

Savunması alınan sanık Sezai Temuroğlu, “Metin Yüncü, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi’nde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin TL para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı” dedi.

“BANKADA KULLANAMADIK O YÜZDEN TEFECİYE VERDİM”

Temuroğlu, savunmasının devamında, “Paranın karşılığı olarak Metin’den teminat istedik. O da Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. ‘Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız’ dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur’a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL’ye sattı. 210 bin TL'yi kendisine alıp kalan 170 bin TL’yi bana verdi. Ben de bu parayı Metin Yüncü’ye verdim” diye konuştu.

Songül Karlı’nın avukatı, müvekkilinin bir sonraki duruşma gelerek beyanda bulunacağını belirtti. Metin Yüncü’nün avukatı ise müvekkilinin rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini söyleyerek bir sonraki duruşmada mahkemeye gelip savunma yapacağını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Karlı ile sanık Yüncü’nün bir sonraki duruşmada ifadelerinin alınmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu’nun, ‘dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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