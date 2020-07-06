Songül Öden: Annesine kızınca hemen halası olabiliyorum

Oyuncu Songül Öden, meslektaşı ve arkadaşı Hazal Kaya'yı ziyaret etti. Öden bu ziyaret sırasında Kaya'nın oğlu Fikret Ali Atay ile fotoğraf çektirdi ve bunu esprili bir dille paylaşmayı da ihmal etmedi.

Gerek karantina döneminde ve gerek sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Songül Öden, normalleşme süreciyle birlikte arkadaş ziyaretlerine de başladı. Öden hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine Hazal Kaya ve Ali Atay çiftini ziyaret ettiğini gösterdi.

Kısa bir süre önce anne olan Hazal Kaya’nın Fikret adını verdiği oğlunu kucağına alan Songül Öden, o sırada çekilmiş bir kareyi de yine takipçilerinin beğenisine sundu.

Her iki ismin de arkadaşı olan Öden, bu ayrıntıya göndermede bulunarak şunları yazdı: “Çok şanslıyım Fikonun teyzesi olduğum için , babasını da çok sevdiğimden annesine kızınca hemen halası olabiliyorum”