Songül Öden: Baktığımız yere göre ne güzel büyüyor dünya

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Adı bu yılın başlarında 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan’la anılan Songül Öden, bu iddiaları yalanlamıştı. Öden şimdilerde aşk hayatında sakin günler yaşarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygusal durumu hakkında ipuçları veriyor. Başarılı oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda o karenin hikayesini anlattı. İşte Öden’in o satırları:

“Bu fotoğraf çekilirken kimse aynı karenin içine girdiğini bilmiyordu. Pembe duvara ve güzelliklere açılacakmış gibi duran bu kapıya birbini tanımayan ayrı dilleri ve muhtemel inançları paylaşan fotoğrafın içindekiler zamanın içinde bir anda durmaya çalıştı. Güzel bir anda… Bu sırada bu pozu veren anne oğula takılı kalmış gözüm ve zaman bizi böyle görmüş o an… Çeken arkadaşım sadece kadrajı genişletmiş. Baktığımız yere göre ne güzel büyüyor dünya ve ne kapsayıcı olup önümüzde duran kapıları anlamlı hale getiriyor. Zaman her vakit kendi öyküsünü yazar bize rağmen…”