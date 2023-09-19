Songül Öden ‘Bunu çeken bilir’ dedi ve Ezgi Mola’yı etiketledi

Üç yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla dünyaevine giren ve şimdilerde bebek heyecanı yaşayan oyuncu Songül Öden, sosyal medya hesabından son halini paylaştı ve meslektaşı Ezgi Mola'yı etiketledi.

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Songül Öden ikinci evliliğini 2020’de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı. 44 yaşındaki oyuncu ilk bebeğine beş aylık hamile.

Sosyal medyada hamile pozunu paylaşan oyuncu “Hiç fotoğraf koymuyorum diye sitem ediyorsunuz. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir” açıklamasını yaptı ve kendisi gibi bebek bekleyen meslektaşı Ezgi Mola’yı etiketledi.

Kız bebek bekleyen Songül Öden’in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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