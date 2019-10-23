Songül Öden imaj değişikli yaptı

Son olarak Bir Aile Hikayesi adlı dizide izlediğimiz başarılı oyuncu Songül Öden, başrolünde yer aldığı dizinin erken final yapmasının ardından soluğu kuaförde aldı.

Ünlü oyuncu Songül Öden, yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Öden, hayranlarını da şaşkına uğrattı. Rol aldığı dizisi final yapan Songül Öden, projenin bitmesiyle soluğu kuaför salonunda aldı.

Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Öden’in yeni imajına ünlü isimlerde de destek gecikmedi. Şükran Ovalı, Müge Boz, Arzum Onan, Azra Akın, İclal Aydın ve Demet Evgar gibi birçok isim Songül Öden’in yeni imajına övgüler yağdırdı.

Ancak Öden’i instagram üzerinden takip eden kimi hayranları uzun zaman sonra yapılan bu radikal değişikliği beğenmemiş olacak ki yaptıkları yorumlarla ikiye bölündüklerini gözler önüne serdi.